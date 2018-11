Jovem camaronês dá nas vistas no Penalva do Castelo

Chama-se Russel Sandio, tem apenas 19 anos e está a cumprir a sua primeira temporada como sénior, ao serviço do Penalva do Castelo. Depois de um ano na equipa júnior do Nacional da Madeira, o médio camaronês já está a destacar-se na equipa que ocupa o 3.º lugar da Série B do Campeonato de Portugal.O mais recente sinal de evolução do jogador foi a recente chamada à seleção sub-23 dos Camarões, que se prepara para defrontar o Chade, em jogo de qualificação para a Taça das Nações Africanas daquele escalão. Ao longo do seu percurso, Russel Sandio somou várias presenças em escalões inferiores dos Camarões.Esta temporada tem sido particularmente positiva para o médio, que em setembro passado agarrou-se em definitivo à titularidade na formação comandada por Filipe Amaral. Inclusive já marcou um golo, diante da Sanjoanense. Nos primeiros cinco jogos do campeonato, ainda sem Russel Sandio no onze, o Penalva venceu dois jogos e perdeu três. Desde então, já com o médio a ter o estatuto de titular, a formação do distrito de Viseu somou quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota.Russel Sandio formou-se na academia de Samuel Eto'o, antiga glória do futebol camaronês, e nas últimas semanas já tem sido observado por alguns clubes dos campeonatos profissionais.