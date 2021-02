Jovem do Vimioso perto de rumar à Arábia

João Regufe está prestes a dar um grande passo na carreira. O jovem médio, de 19 anos, que alinha no Vimioso, do Campeonato de Portugal, encontra-se muito perto de partir rumo à primeira aventura no estrangeiro, tendo quase tudo preparado para assinar um pré-acordo com um emblema da Arábia.





Formado no Leixões, João Regufe assinou esta temporada pelos transmontanos, tendo, para já, alinhado em treze partidas. Foi ao serviço do Vimioso que demonstrou qualidades que fizeram surgir o interesse de emblemas do Golfo.Assim, o jovem médio vai seguir as pisadas de Rafael Pereira, defesa-central que alinhava no Vila FC, de Vila Nova de Gaia, e que, em janeiro de 2020, assinou pelo Al-Ain.