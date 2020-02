Júlio Alves reforça ataque do Olhanense

O avançado brasileiro Júlio Alves, de 25 anos, é reforço do Olhanense, líder da Série D do Campeonato de Portugal, depois de na primeira metade da temporada ter representado o Lusitânia de Lourosa.

O dianteiro cumpre a terceira temporada no nosso país e vestiu as camisolas do Cesarense e do Varzim antes de mudar-se para Lourosa.

Diante do Louletano, no último domingo, o Olhanense estreou outro reforço, o colombiano Ítalo Cortes, também avançado, emprestado pelo Leixões.

No sentido inverso, o avançado nigeriano Suleiman Abdullahi, que estava emprestado pelo Spezia, saiu rumo ao futebol da Lituânia, e o sul-africano Sibusiso Shibane, anunciado como reforço em janeiro último, foi dispensado e também já não integra o plantel às ordens do treinador Bruno Ribeiro.