Júlio Alves reforça frente de ataque do Benfica de Castelo Branco

É em Castelo Branco que Júlio Alves vai prosseguir a carreira. O ponta-de-lança chegou a acordo com o Benfica de Castelo Branco para assinar um contrato válido por uma temporada.





Aos 25 anos, o brasileiro vai viver a quinta experiência no futebol português depois de Cesarense, Varzim, Lourosa e Olhanense. No verão de 2018, esteve a um pequeno passo do Aves e, na altura, dar o salto para a 1ª Liga.