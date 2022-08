Juventude de Pedras Salgadas arrancou a nova época e apresentou quatro reforços

O Juventude de Pedras Salgadas, que vai disputar a Série A do Campeonato de Portugal, iniciou os trabalhos de pré-época com 20 jogadores às ordens de Gustavo Souza, entre os quais os quatro reforços: Josémar, Hélder Almeida, Maurício e Gonçalo Portal. Atletas que só agora foram anunciados como reforços para a nova temporada.José Mário, conhecido como Josémar, tem 21 anos e é guarda-redes. Fez toda a formação no Chaves mudando-se em 2020 para Montalegre, onde subiu à Liga 3 e esteve também na última temporada. Este ano rumou à vila termal, mas tem feito carreira também noutra modalidade e no passado fim de semana sagrou-se Campeão Nacional de Futebol Praia, alcançando a subida à Divisão de Elite com as cores do Chaves.O médio criativo, de 23 anos, Hélder Almeida, fez formação no Sporting e conta com passagens pelo Chaves, onde chegou ainda júnior e mais tarde se estrearia como sénior na equipa satélite. Realizou cinco épocas nos Valentes Transmontanos e chega ao Pedras Salgadas proveniente do Gouveia.Já Luís Maurício, extremo de 19 anos, chega dos Sub-19 do Chaves para reforçar o ataque. Na última temporada fez nove golos em 29 jogos.Por último, Gonçalo Portal é também um extremo de 19 anos, com passagens na formação pelo Sp. Braga, Nacional e Chaves, onde começou a formação e regressou a temporada passada para os Sub-19. É também um dos mais recente reforços do Juventude Pedras Salgadas. Veloz e criativo, realizou 29 jogos na temporada passada com a camisola dos sub-19 dos Valentes Transmontanos e rumou até à equipa satélite.