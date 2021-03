Kenneth Kalunga: «Sonho chegar à Liga NOS e à seleção da Zâmbia»

Kenneth Kalung tem sido uma das figuras do Benfica e Castelo Branco esta temporada e, apesar ed estar focado em ajudar o emblema albicastrense em fazer uma boa campanha, sonha com palcos maiores.





"No plano individual, pretendo melhorar os meus registos e, quem sabe, superar o que já consegui para chegar à melhor época pessoal. Depois disso… claro que sonho bastante. Gostaria de chegar às competições profissionais em Portugal, nomeadamente à Liga, claro, e também à Seleção principal da Zâmbia. Fui internacional sub-20, ganhei a CAN em 2017 e, nesse mesmo ano, joguei o Mundial, na Coreia do Sul (onde fomos até aos quartos de final), mas um dos grandes objetivos da minha carreira é vestir a camisola da Seleção A da Zâmbia. É um sonho de criança", contou, em declarações à pagina da NC Foot, empresa que o representa.Em Portugal desde 2018, o extremo assume-se muito satisfeito em território luso. "Sinto-me muito confortável e tranquilo. Estou cá sozinho, a minha família está na Zâmbia, mas vivo com vários colegas de equipa e isso é muito importante", referiu.