Kikas assina pelo Belenenses

Kikas, médio de 30 anos, assinou pelo Belenenses até ao final da época. O jogador formado no Sporting estava sem clube depois de na temporada passada ter representado a U. Leiria. Kikas junta-se ao plantel orientado por Nuno Oliveira e pode estrear-se pelos azuis do Restelo frente ao Sporting, no jogo da Taça de Portugal, no próximo dia 15.