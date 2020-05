Kiko Bondoso renova com o Vizela até 2023

O Vizela anunciou, esta terça-feira, ter chegado a acordo com Kiko Bondoso para a extensão do vínculo contratual do extremo por mais três temporadas (até junho de 2023). O jogador, de 24 anos, vai assim viver a sua primeira experiência nos campeonatos profissionais.





Chegado ao clube minhoto no início da época que agora termina, Kiko Bondoso foi um dos destaques da equipa de Álvaro Pacheco. Em 28 jogos disputados, o extremo formado no Moimenta da Beira apontou 12 golos.Em declarações aos meios oficiais do clube, Kiko Bondoso perspetivou aquilo que pode ser o regresso do Vizela à 2ª Liga. "Foi uma época fantástica, que culminou com a subida, um ano em que tivemos grandes momentos. Trabalhámos sempre para podermos ser uma das melhores equipas do campeonato e alcançar o grande sonho. As expetativas são sempre boas, tal como as ambições do clube. A Liga Pro é um campeonato mais competitivo, que nos vai obrigar a estar no nosso melhor em todos os jogos", afirmou o jogador.