Lank Vilaverdense emite comunicado de apoio a Rui Faria

"O Länk FC Vilaverdense é, em toda a sua essência, um clube com valores, com dedicação e com uma história que nos enche de orgulho. Faz parte do nosso ADN a união, o esforço constante por resultados melhores e a construção de um clube que seja sempre fiel ao bem estar dos seus jogadores, adeptos e todos aqueles que dele fazem parte. Orgulhámo-nos do que somos e temos a certeza que da base do nosso clube nunca farão parte quaisquer ações que infrinjam os valores do bom futebol.O Länk FC Vilaverdense não poderia deixar de condenar todas as ocorrências que, nas últimas horas, a nosso ver têm constituído um ataque à profissão de futebolista. Condena, mais ainda, injúrias, ataques sem fundamento, injustiças e comentários ao caráter de qualquer que seja a pessoa.Assim sendo, o Länk FC Vilaverdense não podia deixar de demonstrar o seu apoio ao jogador Rui Faria, bem como a todos os jogadores que fazem parte desta equipa, sobretudo ao plantel presente no recente acontecimento que envolveu o jogador, no jogo contra o Vianense no dia 16 de Fevereiro. Acreditamos e, em qualquer momento pusemos em dúvida, que o lance em causa se tratou de uma mera infelicidade, fruto do cansaço do atleta e que poderia ter acontecido a qualquer um que desempenha esta profissão.A situação que hoje atravessamos, em nada releva o futebol e o desporto no geral. Trata-se, apenas, de um claro exemplo do excesso desmedido da cobertura mediática dos acontecimentos que, em momento algum, teve qualquer consideração pelos intervenientes deste jogo. Isto é, certamente, o espelho de tudo a que o nosso clube não deseja ser associado: falta de valores.Acreditamos que foi colocada em causa a dignidade dos profissionais envolvidos e da própria modalidade, sem existir uma relação direta e proporcional entre os factos e o julgamento feito na praça pública".