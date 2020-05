Lateral-esquerdo Ofori reforça Vizela

O Vizela contratou o lateral-esquerdo Richard Ofori, que nas últimas três temporadas representou a Associação Desportiva de Fafe, no Campeonato de Portugal.





O ganês, de 27 anos, assinou um contrato válido por duas temporadas que lhe garante o regresso às ligas profissionais, onde já vestiu as camisolas do Sp. Covilhã e Académica de Coimbra. O Charleroi e o Lierse, da Bélgica, e o Kaiserslautern, da Alemanha, foram os primeiros clubes do defesa-esquerdo na Europa, onde chegou em 2011, proveniente do Tudu Mighty Jets.Em Vizela, Ofori reencontrará o treinador Álvaro Pacheco, com quem trabalhou em Fafe. "Eu admiro a equipa há bastante tempo, mas nunca pensei jogar cá até o mister chegar. Aí sim, eu sabia que poderia representar o FC Vizela", disse, em declarações ao site do clube promovido à II Liga. "Acredito no trabalho duro, por isso, trabalharei muito para ajudar o clube a alcançar os objetivos. Prometo que darei o meu melhor para ajudar o clube. Contamos que os adeptos possam vir em grande número para nos apoiar. Juntos, vamos conseguir algo", acrescentou.