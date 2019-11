Leandro Antunes: «Ambiciono representar a Seleção e jogar na 1ª Liga»

LEANDRO ANTUNES – O segredo para esta veia goleadora é trabalhar e aproveitar as oportunidades que nos dão, o golo sempre foi uma característica minha! São competições diferentes cada uma tem o seu valor mas, neste momento, para mim, jogar no Campeonato de Portugal faz mais sentido para ganhar maturidade e crescer no jogo.LA – Sim, sem dúvida que o remate sempre foi um dos meus pontos fortes e, por isso, tento sempre levar essa 'arma' para o jogo. Assim, quando tenho espaço fora de área normalmente não hesito em tentar ser feliz. E sim, tenho vindo sempre a trabalhar esse tipo de remate.LA – Não tenho nenhuma meta definida, o meu pensamento é ir para cada jogo focado na vitória e se puder ajudar a equipa com golos melhor, pois é o que mais gosto de fazer.LA – Penso que sim! Neste momento o objetivo principal é garantir a permanência o mais rápido possível, mas assim que a mesma estiver assegurada, se mantivermos os pés assentes na terra, acredito que será possível lutar por algo mais, face ao facto de ser uma série muito equilibrada.LA – O nosso objetivo para esse jogo é igual ao das outras eliminatórias, queremos ganhar e passar à próxima fase. A Taça de Portugal é uma competição muito prestigiante e queremos competir nela o máximo tempo possível, se nesse caminho aparecer um grande será um desafio, mas que iremos encarar com ambição!LA - É verdade que as coisas mudaram muito e muito rapidamente, mas a vida de um futebolista é assim e temos de estar dispostos a isso para poder lutar pelos nossos objetivos. Claro que tenho objetivos e sonhos a longo prazo: ambiciono representar a Seleção Nacional e jogar na 1ª Liga. Ainda assim, prefiro virar as atenções para o presente, focar-me no melhor que posso fazer agora e deixar o resto acontecer. Respondendo à última pergunta, e por esta ordem de ideias, neste momento estou muito grato ao Marinhense pela aposta em mim e estou também muito feliz por estar aqui mas, como disse anteriormente, a vida de um futebolista pode mudar de um momento para o outro e, se assim acontecer, cá estarei para lidar com a situação o melhor possível!