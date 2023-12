Leandro Palma assume comando do Imortal

Mudança no comando técnico do Imortal. Leandro Palma foi anunciado como sucessor de Ricardo Moreira, depois deste não ter resistido aos maus resultados, uma vez que não conseguiu qualquer vitória nos 14 jogos realizados esta semana.O treinador, de 40 anos, regressa assim a uma casa que bem conhece, uma vez que representou o emblema de Albufeira durante a carreira de guarda-redes. Depois de uma primeira passagem pelo Padernense, o técnico abraça agora uma nova aventura, ao aceitar o desafio do atual 14.º classificado da Série D do Campeonato de Portugal. A estreia à frente da equipa está agendada para o dia 7 de janeiro, no duelo com o Barreirense.