Leandro Silva a caminho do Arouca 

Leandro Silva está prestes a ser apresentado como jogador do Arouca. Ao que Record apurou, o acordo entre o médio, de 26 anos, e o clube arouquense está praticamente fechado, estando previsto que esta quarta-feira uma reunião com a direção do clube, seguindo-se os habituais exames médicos. Se tudo correr bem, Leandro Silva juntar-se-à ao plantel orientado por Armando Evangelista ainda esta semana.





Tal como o nosso jornal noticiou, Leandro Silva chegou a ter um acordo para continuar na Académica, clube onde jogou entre 2015 e 2017 e, também, na temporada passada, mas a chegada de Rui Borges ao comando técnico dos estudantes inviabilizou o negócio entre a Briosa o o jogador, que é muito acarinhado pelos adeptos da formação de Coimbra.A chegada do médio a Arouca acontece por empréstimo do AEL Limassol, do Chipre, clube pelo qual Leandro renovou contrato até 2022.