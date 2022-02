Leça garante fase de subida

Já são conhecidas seis das 12 equipas do Campeonato de Portugal que vão estar na fase de subida à Liga 3 e a mais recente foi o Leça. A vitória (3-0) de ontem, na receção ao U. Coimbra, permitiu aos leceiros juntarem-se ao Salgueiros e formarem a dupla da Série B que vai lutar pela promoção, capítulo no qual três das seis séries já estão fechadas.Na Série A, Lank Vilaverdense e Marítimo B já tinham garantido as suas vagas no passado fim-de-semana, tal como sucedeu na Série D, com Sertanense - primeira equipa a apurar-se - e Fontinhas.