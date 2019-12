Leça: Samuel Teles espreita outros patamares

Samuel Teles, médio defensivo, de 22 anos, que atua no Leça, pode dar o salto para outro patamar competitivo na reabertura do mercado de transferências, em janeiro. Segundo as informações recolhidas por Record, o jogador tem sido observado por clubes da 1ª Liga e já houve mesmo algumas abordagens junto dos representantes deste para perceber quais as possibilidade de uma mudança no próximo mês.





Esta temporada, Samuel Teles já foi utilizado em 14 partidas da equipa que disputa a Série B do Campeonato de Portugal (três delas na Taça de Portugal). O jovem futebolista começou a carreira no Anta (futebol de 7), passando, depois, pela Sanjoanense, até terminar a formação nos juniores do Sp. Braga. Como sénior representou, antes do Leça, Sanjoanense e Lusitânia de Lourosa.