Léo Araújo no Canelas 2010

O Canelas 2010 já prepara a temporada 2020/21 com objetivo de lutar pela melhor classificação no Campeonato de Portugal. Tiago Margarido volta assumir os destinos da equipa gaiense, a sua segunda época como treinador principal, depois da estreia com sucesso na temporada anterior, onde deixou o clube presidido por Isaac Santos no 9º lugar da série B.

Ao nível de contratações, o brasileiro Léo Araújo de 27 anos é o primeiro nome conhecido. Proveniente do Benfica Castelo Branco, o central tem como registo 27 jogos realizados e 2 golos marcados. Depois de ter jogado pela AD Sanjoanense, Oliveira do Hospital e Coimbrões, entre outros, dá novo rumo à sua carreira, ingressando no Canelas 2010.