Louletano contrata Bruno Silva

O extremo Bruno Silva, de 22 anos, ex-Maria da Fonte, é o segundo reforço anunciado pelo Louletano, que vai participar no Campeonato de Portugal em 2020/21.





Bruno Silva destacou-se na época passada ao serviço do clube da Póvoa do Lanhoso, marcando 11 golos em 27 jogos.Antes o Louletano já havia contratado o guarda-redes Tiago Maia, ex-Praiense.O clube algarvios garantiu, entretanto, a continuidade dos defesas Carlos Chabá, Elvis Mendes, Pedro Barcelos, Diogo Marques e Filipe Garcia, dos médios Hélio Pinto, Leandro Ari, Lussivica e Dário Bernardo e dos avançados Érico Castro, Abou Touré e Toko Filipe.A equipa será comandada por Eddie Cardoso, técnico que na época passada orientou a formação B do Louletano, segunda classificada na 1.ª Divisão da Associação de Futebol do Algarve.