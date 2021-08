Louletano contrata Yaya Bamba

O médio Yaya Bamba, de 26 anos, natural do Burkina Faso, é reforço do Louletano.





O futebolista atuou na última época no ASFA Yennenga, do seu país, mas conta já com uma larga experiência em Portugal, que incluiu passagens pelos juniores do Boavista e pelos seniores do Gondomar, Aves, Nacional, Anadia e Lusitânia de Lourosa.