Louletano: Eddie Cardoso assume comando do conjunto principal

O treinador luso-angolano Eddie Cardoso é o escolhido para suceder a Zé Nando à frente da equipa principal do Louletano. Na época 2019/20 o técnico orientou a equipa B do clube, que se encontrava no segundo lugar da 1.ª Divisão da AF Algarve aquando da paragem da competição.





Esta será a primeira experiência de Eddie Cardoso, de 41 anos, como treinador principal num campeonato nacional em Portugal, depois de ter desempenhado as funções de adjunto no Camacha, Marítimo B e Estoril, somando a isso experiências em Angola (1.º de Maio de Benguela e seleção de sub-20) e em Chipre (adjunto no Apoel Limassol).O Louletano estava no quarto lugar da Série D do Campeonato de Portugal aquando da interrupção da competição e já assegurou um reforço para a nova temporada, o guarda-redes Tiago Maia (ex-Praiense), tendo também renovado com uma das suas principais figuras, o avançado Érico Castro (14 golos em 22 jogos, em 2019/20).