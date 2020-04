Louletano esperava terminar a época em campo

A direção do Louletano ficou "surpresa" com a conclusão antecipada do Campeonato de Portugal decidida Pela Federação Portuguesa de Futebol, devido à pandemia do coronavírus.





"Esperávamos encerrar a competição dentro das quatro linhas mas entendemos que se trata de uma época incomum, devido a uma pandemia sem precedentes, sendo a saúde de todos a prioridade no momento", sustenta o Louletano em comunicado.Os responsáveis do clube de Loulé lembram que "a nossa equipa estava na quarta posição na Série D, tendo a oitava melhor campanha entre os 72 participantes do Campeonato de Portugal, restando por disputar nove jornadas, das quais seis seriam disputadas na nossa casa. A luta não seria fácil, como nunca foi, mas estava aberta e cheia de possibilidades para todos os participantes".Perante as decisões tomadas, "estamos resignados mas também confiantes nos próximos passos que serão dados pela Federação Portuguesa de Futebol, que irá procurar remediar e privilegiar as equipas que disputam o Campeonato de Portugal com ambição, organização, seriedade e sempre cumpridores das suas obrigações para com os seus atletas e colaboradores".