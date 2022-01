Louletano: Guarda-redes Leandro Turossi regressa a casa conhecida

O Louletano, quarto classificado da série F do Campeonato de Portugal, anunciou a contratação do guarda-redes luso-brasileiro Leandro Turossi, de 29 anos, que cumpriu a primeira metade da época ao serviço do Marinhense.Formado no Algarve (passou pelos escalões jovens do Quarteirense e do Internacional de Almancil), Leandro Turossi serviu, como sénior, Olhanense, Moncarapachense, Farense, Castrense, Louletano (em 2016/17), Praiense, Sertanense e Marinhense.O guarda-redes regressa, assim, a uma casa que já conhece e à região em que tem cumprido larga parte da sua carreira.