O defesa Joshua Silva, de 31 anos, e o avançado Miguel Mota, de 19, são reforços do Louletano, terceiro classificado da Série H do Campeonato de Portugal.Joshua Silva, que passou pelos escalões de formação do Louletano, regressa ao clube, depois de representar Olhanense, Quarteirense, Farense, Estrela de Vendas Novas, Torreense, Anagennisi Epanomis (Grécia), Zawisza Bydgoszcz (Polónia), Bodo/Glimt (Noruega), Viktoria 1889 (Alemanha), Dynamo de Berlim (Alemanha), Olhanense e FK Dainava (Lituânia).Já Miguel Mota fez quase toda a sua formação no São Paulo e em 2021 esteve emprestado à Portuguesa de São Paulo.