Louletano: Pedro Araújo e Bruno Silva chegam do Praiense e Tiago Coelho do Esperança de Lagos

O Louletano, que vai participar no Campeonato de Portugal, garantiu os serviços do defesa Pedro Araújo e do médio Bruno Silva, ambos ex-Praiense e bem conhecidos do novo treinador, Pedro Lomba, que os orientou na formação açoriana, na época passada. Também o defesa Tiago Coelho, ex-Esperança de Lagos, vai representar a turma de Loulé.





O avançado Telmo Watche, ex-Estrela da Amadora, é o outro reforço já assegurado pelo Louletano, que renovou com os defesas Cândido Santos e Diogo Marques, os médios Sander Ramires e António Baptista e os avançados Yuri e João Mucuia.