Loures: Hugo Santos é reforço para a defesa

O Loures oficializou a contratação de Hugo Santos, lateral-direito, de 23 anos, que representou o Sintra Football na última temporada. Trata-se do terceiro reforço para 2020/21, depois do guarda-redes Nuno Hidalgo (ex-Sintrense) e do defesa-central Marco Airosa (ex-Recreativo do Libolo) já terem sido oficializados.





Depois de ter começado a jogar futebol no Mafra, ainda em criança, Hugo Santos rumou ao Seixal e fez toda a formação com a camisola do Benfica. Em 2016/17 deu o primeiro passo no futebol sénior ao serviço do emblema mafrense e na época seguinte ajudou a equipa a conseguir a subida à 2ª Liga.No verão de 2019 assinou pelo Sintra Football e realizou um total de 23 jogos - divididos entre Campeonato de Portugal (20) e Taça de Portugal (3) -, tendo marcado dois golos.