Ludgero de Castro e a ambição do Marítimo B: «Subir e ganhar jogadores para a equipa principal»

O treinador do Marítimo B, Ludgero de Castro, salienta a importância de subir à Liga 3 para consolidar o projeto formativo do clube."Era importante subir e era isso que estava planeado desde o início da época pela anterior administração. A sequência seria termos os sub-19, sub-23 e equipa B. E, quanto mais perto esta estiver de cima, melhor, pois é um escalão mais exigente, embora as pessoas por vezes dêm pouco valor ao Campeonato de Portugal, onde há grandes jogadores e bons jogos. Pena muitas vezes os campos não serem os ideais", assinalou o técnico de 66 anos, observando: "Onde o Marítimo lançou mais jogadores foi no Campeonato de Portugal".O experiente treinador, que já vai na oitava temporada consecutiva no comando dos verde-rubros, espera encontrar adversários difíceis na fase de subida. "Adversários muito fortes, que em dezembro, sabendo que estavam na calha para disputar a fase seguinte, já se reforçaram. Casos do Vilaverdense, Salgueiros, Leça e Paredes. São todos da zona norte, isto numa altura em que os campos estão pesadíssimos e sabendo que a minha equipa é tecnicamente boa e rápida e nesses campos têm mais dificuldade. No entanto, estamos mentalizados que a luta é para subir", garantiu.Para Ludgero Castro, é crucial continuar a passar confiança aos jovens. "Mantemos a confiança e vamos dar ainda oportunidade a alguns que tenham jogado menos", disse, explicando que o objetivo principal continua a ser lançar jogadores para a equipa principal. "Antes do André Teles, tivemos Nanu, Leo Andrade, Fábio China… todos passaram por aqui. A nova administração fez muito bem em dezembro, pois, em vez de ir buscar fora, viu o que tinha dentro de casa e promoveu jogadores. E só assim os que estão cá em baixo acreditam que podem chegar lá", sublinhou, notando: "Se eu ganho alguém para a equipa A – nunca digo perder – vamos buscar aos sub-23, como agora o Francisco França, o Vilson ou o Noah, que estão a dar muito boa conta do recado. Só assim há um verdadeiro projecto", referiu.