"Vencemos a série D, com mais seis pontos, e penso que isso não foi valorizado. Ninguém falou de nós quando chegámos ao playoff e isso catalizou muito a nossa força dentro do balneário, para mostrarmos que tínhamos uma palavra a dizer. Não perdemos nenhum jogo do playoff, jogando sempre contra grandes equipas. Jogámos com as nossas fraquezas e forças para conseguirmos este objetivo. O Mafra jogou sempre um bocadinho por fora, mas soube sempre motivar-se com isso. Esta equipa tem muita qualidade, é jovem, com alguns jogadores que estão há muito tempo no Mafra e que sentem bem o clube e temos uma massa adepta que se aliou muito à equipa. Unimo-nos sempre nas dificuldades. Podíamos ter abanado muito depois do golo (a União de Leiria marcou primeiro, num golo que lhe dava a subida), mas tivemos aí a nossa melhor fase. Depois do empate, foi coração, para tentar segurar esta vantagem.""Num jogo tudo pode acontecer. O Farense é muito forte, tem um trabalho de trás, com excelentes jogadores, mas o Mafra pode discutir a possibilidade de ser novamente campeão nacional.""Agora, quero festejar. Se acontecerem coisas boas para nós e que seja também bom para o Mafra, vamos tentar fazer o melhor para a nossa vida. Sempre dei prioridade ao Mafra o ano todo, no fim vou ouvir as pessoas.""O Mafra tem agora de usar essa experiência para se preparar cedo, porque o campeonato da II Liga é muito mais forte do que este. De certeza que o Mafra vai tentar-se apetrechar em termos de estrutura, jogadores, equipa técnica, etc, para dar a melhor resposta".