Luís Loureiro não seguirá como treinador do Torreense

Luís Loureiro anunciou através da conta de Facebook que não irá prosseguir no Torreense para a temporada 2020/21, depois de ter entrado a meio da época no clube do Oeste, após ter cumprido a primeira parte de 2019/20 ao serviço do Casa Pia, na 2ª Liga.





"Gostaria de começar por agradecer a oportunidade de ter representado o Sport Clube União Torreense, clube centenário de grande dimensão, com uma grande história e com uma massa adepta muito forte e apaixonada. De uma forma tranquila e consciente comunicar também, que eu, enquanto treinador e o clube SCUT, seguiremos caminhos diferentes", vincou numa curta mensagem.Ao serviço do Torreense, o treinador português, de 43 anos, cumpriu apenas sete encontros oficiais no emblema do Campeonato de Portugal, que terminou no nono lugar da Série C.