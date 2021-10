Luís Lourenço é o treinador do Idanhense

Luís Lourenço, de 38 anos, está de volta ao ativo após a experiência mal sucedida no Fátima, em 2020/21.





O antigo futebolista assume o comando do Idanhense com o objetivo de acicatar o grupo de trabalho, esperando que "o estímulo do choque de uma nova liderança" possa contribuir para o sucesso de um "grande desafio". O objetivo passa pela permanência no Campeonato de Portugal: "É isso que me pedem. Não sou salvador mas chego para espevitar e para fazer estes jogadores acreditar."