Luís Pinto e o jogo com o Sporting: «Podiam ter-nos dado igualdade em termos de descanso»

A decisão de mudar o jogo dos quartos-de-final da Taça de Portugal entre o Leça e o Sporting para Paços de Ferreira já mereceu duros reparos por parte de toda a estrutura do emblema de Matosinhos, incluindo de Luís Pinto, jovem treinador que tem conduzido o clube a um percurso histórico na Taça de Portugal.No entanto, essa não foi a única crítica que o técnico teceu à organização que antecedeu o encontro. Na verdade, Luís Pinto questionou também o porquê de o Leça ter tido menos um dia de descanso."Tivemos menos um dia de descanso. Temos jogadores que trabalham, estudam, do outro lado está lá uma equipa profissional. Da mesma forma que pensaram em trocar de estádio, deviam pensar no que estes jogadores passam todos os dias para poder treinar, trabalhar e estudar. Podiam ter-nos dado igualdade em relação ao descanso", referiu.Ainda assim, o técnico garantiu que apenas apresentou este assunto por uma mera questão de contexto, uma vez que, segundo o próprio, este tema nem sequer foi falado dentro do balneário."Sabe quantas vezes os jogadores falar disso? Zero. Nunca se focaram nisso. Podemos ganhar, podemos perder, vão apresentar-se extremamente bem", vincou.