Luís Pinto é o novo diretor desportivo do Sacavenense: «Defenderei estas cores como se da minha família se tratasse»

Luís Pinto pendurou as chuteiras ao 40 anos mas vai ficar ligado ao futebol. O antigo avançado terminou a carreira no histórico Atlético, com uma subida ao Campeonato de Portugal, e vai agora prosseguir funções no Sacavenense, como diretor desportivo, menos de dois meses depois do último jogo oficial., o ex-futebolista de Chaves, Sp. Covilhã, Vilafranquense, Alverca ou Moreirense mostra-se grato pela oportunidade ao emblema de Sacavém."Quero agradecer a toda estrutura do Sacavenense pela oportunidade que me foi dada para poder prosseguir carreira no desporto que me apaixonou desde que tenho memória. Quanto a promessas... Prometo o que sempre fiz e faço em todo o trabalho que desempenho: profissionalismo, compromisso, lealdade, devoção, paixão e que defenderei as cores do Sport Grupo Sacavenense, como se da minha família se tratasse. Acho que o Sacavenense, ao longo destes anos, tem sido um clube que tem como premissa fazer com que todos os que para aqui vêm se sintam como se fosse uma verdadeira família!", reiterou o antigo jogador que disputou mais de 200 encontros na 2ª Liga e que "apela aos adeptos e associados que apoiem e se dediquem a o nosso 12.º jogador".Sobre os objetivos do Sacavenense para 2022/23, Luís Pinto apontou à permanência no Campeonato do Portugal do emblema que terminou a competição no 3º lugar da fase de manutenção na época transata."Um clube da dimensão do Sacavenense tem de estar nos campeonatos nacionais e é por isso que vamos lutar. Sabendo que temos muito trabalho pela frente, mas os grandes desafios são para os melhores guerreiros!", explicou.