Luís Pinto renova pelo Alverca

Luís Pinto e Alverca acertaram a renovação de contrato e o avançado português vai continuar mais um ano ao serviço do emblema ribatejano.





O dianteiro, de 37 anos, chegou no defeso de verão de 2019 proveniente do Vilafranquense. Desde então, Luís Pinto apontou cinco golos em 15 encontros oficiais antes da temporada findar abruptamente sem a conclusão do Campeonato de Portugal face à pandemia do novo coronavírus.