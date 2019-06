Luís Tinoco reforça defesa do Felgueiras

O Felgueiras anunciou, esta quarta-feira, a contratação de Luís Tinoco. Trata-se de um lateral-esquerdo, de 32 anos, que esteve ao serviço da AD Oliveirense na última temporada.Tinoco é um jogador que trará grande experiência ao plantel do Felgueiras, até porque já passou pela 1.ª Liga, ao serviço de Gil Vicente, Beira-Mar, Arouca e Tondela.Este é o 9.º jogador anunciado pelo Felgueiras para a nova temporada. Também já foram anunciadas as contratações de Mário Sérgio (ex-Varzim), Tiago Miranda (ex-Penafiel sub-19), Pedro Caeiro (ex-Pinhalnovense) e Miguel Pereira (ex-Taipas). Isto para lá das renovações confirmadas de André Rodrigues, Rui Queirós, Sardinha e Sidney.O Felgueiras vai disputar o Campeonato de Portugal, depois de ter terminado a Série A da última campanha no 5.º lugar. A equipa é treinada por Luís Pinto.