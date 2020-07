Lusitânia de Lourosa absolvido de caso de racismo

O Lusitânia de Lourosa anunciou que foi absolvido pelo Conselho de Disciplina da FPF do caso em que era acusado de infringir o artigo 62.º, relacionado com comportamentos discriminatórios.





Em causa estava a partida contra o Arouca, a 2 de fevereiro para o Campeonato de Portugal, em que, enquanto o avançado dos arouquenses Sheriff recebia assistência médica , adeptos do Lusitânia teriam, alegadamente, proferido insultos racistas e emitido sons a imitar macacos contra o jogador ganês, o que levou o clube da casa a apresentar queixa contra os lusitanistas.Apesar de ter acontecido no início daquele mês, o caso foi noticiado a 20 de fevereiro, quatro dias depois de alguns adeptos do V. Guimarães terem dirigido insultos racistas ao jogador do FC Porto Moussa Marega, o que levou o maliano a sair de campo como forma de protesto. Caso este que ainda não teve uma decisão anunciada.