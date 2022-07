Lusitânia de Lourosa anuncia Riccardo Galli para a baliza

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Está encontrada a terceira opção para a baliza do Lusitânia de Lourosa. O guarda-redes Riccardo Galli (ex-Olhanense) foi a escolha da equipa técnica liderada por Luis Pinto.Após duas grandes épocas em Olhão, onde contabilizou mais de 50 jogos, o experiente guarda-redes de 29 anos e 1,85m de altura chega à casa dos lusitanistas para fechar a baliza à chave. Junta-se a Marco Ribeiro e Telmo Guedes na luta por um lugar no onze dos leões.Natural de Cremona, antes de ingressar no futebol português, o guardião italiano passou pelo Padova, Paganese, Cremonese, AC Renate e Caronnese.Ajudar o clube de Santa Maria da Feira a lutar pela subida à Liga 3 faz parte dos seus objetivos.