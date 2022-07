Lusitânia de Lourosa contrata guarda-redes ao Paredes

Marco Ribeiro, de 27 anos, é a mais recente contratação do Lusitânia de Lourosa para a época 2022/23. O guarda-redes, que se sagrou campeão do Campeonato de Portugal na época transata ao serviço do Paredes, é um reforço de peso para as balizas do Lusitânia de Lourosa.Com formação iniciada no Salgueiros, clube onde chegou a representar a equipa principal em 2012/13, jogou depois durante sete temporadas no Paços Ferreira, sendo que pelo meio cumpriu uma época emprestado ao Gondomar.Com dois guardiões de momento no plantel, os próximos dias poderão revelar a terceira opção para esta posição. Além de Marco Ribeiro, o clube lusitanista conta ainda com Telmo Guedes, de 20 anos.