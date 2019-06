Lusitânia de Lourosa fica sem treinador após derrota com a U. Leiria

Fechada a época 2018/19 no Lusitânia Lourosa, após ser derrotado pela União de Leiria nos quartos de final do playoff do campeonato de Portugal, o clube já programa a próxima temporada. O Lourosa não renovou contrato com o treinador André Ribeiro e por isso o presidente Hugo Mendes já anunciou a saída do técnico."Está confirmada a saída de André Ribeiro, agora vamos encontrar um novo treinador. Sabemos o que queremos e vamos entrar já em negociações", começou por dizer. Hugo Mendes disse que o clube está focado na nova época e admite que o objetivo é "voltar mais fortes, mais competitivos". "Um Lourosa forte, com a vontade de alcançar o desejo da direção e todos os lusitanistas, subir aos campeonatos profissionais", referiu.Acrescentou ainda que o clube "aprendeu com erros" e que vai "trabalhar para os corrigir e alcançar objectivos". "Relembro que o Lourosa não é uma equipa experiente nesta competição, veio do distrital, conseguiu um feito inédito ao chegar aos playoffs", lembrou."Vamos trabalhar para ter uma equipa com mais experiência neste campeonato, só assim vamos conseguir chegar aos nossos objectivos", concluiu.O clube agradeceu ao ex-treinador e a toda a sua equipa técnica pelo trabalho feito ao serviço do emblema.