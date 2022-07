Lusitânia de Lourosa revela equipa técnica para 2022/23

O Lusitânia de Lourosa revelou este sábado os nomes que farão parte da equipa técnica do plantel principal para a temporada 2022/23. Luís Pinto será o treinador principal da formação de Santa Maria da Feira e contará com o auxílio dos adjuntos Mirandinha e Cláudio Borges, bem como do treinador de guarda-redes Vítor Maia, do Preparador Físico Maurício Santos e ainda do Analista/Observador João Costa.