Lusitano de Vildemoinhos-Amarante, 1-1: Luís Almeida 'salva' viseenses ao cair do pano

Lusitano de Vildemoinhos e Amarante empataram este domingo a uma bola, no Estádio dos Trambelos, em Viseu, em jogo a contar para a 23ª jornada da Série B do Campeonato de Portugal.Depois de uma entrada mais forte da equipa da casa, o Amarante conseguiu colocar-se na frente do marcador aos 34 minutos, por intermédio de Luisinho. O avançado ganhou posição a Paulo Oliveira - num lance que os responsáveis da equipa da casa consideram ter sido precedido de falta - e, apenas com Ruca pela frente, fez o chapéu ao guarda-redes do Lusitano.A precisar de pontuar para manter a perseguição às equipas da frente da tabela, a formação viseense foi à procura do empate e, apesar de ter 'carregado' durante toda a segunda parte, apenas conseguiu o precioso ponto ao cair do pano. O herói acabou por ser o júnior Luís Almeida, que saltou do banco para fazer o empate aos 90'+3.Com este resultado, o Lusitano de Vildemoinhos foi ultrapassado pelo Sp. Espinho e caiu para a 4ª posição da Série B do Campeonato de Portugal, com 40 pontos - está a três do Lusitânia de Lourosa, que é 2º, e a cinco do Gondomar, líder isolado.Quanto ao Amarante, segue tranquilo na tabela classificativa e mantém o 8º posto no qual entrou nesta jornada.