Lusitano de Vildemoinhos: Badi Sea prolonga contrato até junho de 2020

Os dirigentes do Lusitano de Vildemoinhos continuam a preparar o plantel para 2019/20 e, nesse sentido, garantiram a renovação de Badi Sea por mais uma temporada, ou seja, até junho de 2020. O guarda-redes marfinense, de 26 anos, vai, assim, cumprir a segunda época ao serviço do emblema viseense.Em Portugal desde 2012, o futebolista começou por representar o Feirense, passando, depois, por Naval, Penelense, Touring, Oliveira do Hospital e Carregal do Sal até assinar pelo Lusitano de Vildemoinhos, no verão de 2018. Na última temporada, Sea, habitual suplente de Ruca, realizou apenas quatro partidas oficiais - uma no Campeonato de Portugal e três na Taça de Portugal.Até ao momento, o Lusitano de Vildemoinhos, que garantiu a continuidade do treinador Rogério Sousa por mais uma temporada, já renovou com 11 jogadores: Ruca (guarda-redes), Badi Sea (guarda-redes), Paulo Oliveira (lateral-direito), Calico (defesa-central), Tiago Gonçalves (defesa-central), Ricardo Leal (lateral-esquerdo), Barros (médio), Mauro Santos (médio), Luís Almeida (avançado), Braz (avançado) e Hélder Rodrigues (avançado).No que diz respeito a reforços, a direção presidida por António Loureiro já assegurou as contratações do defesa-central Raphael Almeida (ex-Merelinense), do médio Dylan Collard (ex-Tondela) e do avançado Kokora (ex-Penalva do Castelo). Quanto a saídas, destaque para Nuno Rodrigues, que vai representar o Mafra, e Kiko Bondoso, que se mudou para o Vizela.