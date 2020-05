Lusitano de Vildemoinhos: Braz seguro por mais uma temporada

O Lusitano de Vildemoinhos chegou a acordo com Diogo Braz para a renovação do contrato por mais uma temporada, ou seja, até junho de 2021. Será a 11ª época do avançado, de 27 anos, com a camisola do emblema viseense.





Trata-se da segunda renovação no plantel para 2020/21, depois de Ruca (guarda-redes) também ter prolongado o vínculo. Recorde-se que, antes, o clube já havia assegurado a continuidade do treinador Rogério Sousa e restante equipa técnica.Formado no Ac. Viseu, com uma passagem pelo V. Setúbal pelo meio, Braz representou apenas um clube como sénior: o Lusitano de Vildemoinhos.Esta temporada participou em 22 jogos do Campeonato de Portugal e dois da Taça de Portugal (1.643 minutos) e marcou nove golos. Em 2018/19, recorde-se, Braz foi o autor do golo dos trambelos no jogo da 4ª eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Sporting (1-4).