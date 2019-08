Lusitano de Vildemoinhos: Collins Nonso nos sub-23 da Nigéria

Collins Nonso, médio, de 21 anos, que trocou a AD Oliveirense pelo Lusitano de Vildemoinhos esta temporada, foi convocado para a seleção sub-23 da Nigéria, que vai defrontar o Sudão a 5 e 10 de setembro, numa dupla jornada a contar para o apuramento para Taça das Nações Africanas daquele escalão.





Trata-se de um feito histórico para o Lusitano de Vildemoinhos, já que o camisola 8 é o primeiro jogador internacional de futebol masculino a representar o clube.Formado no Royal Sporting Club, da Nigéria, o Nonso chegou a Portugal em 2016/17 para representar os juniores do Gil Vicente, passando depois por Vila Real, Freamunde e AD Oliveirense. Assinou com o Lusitano de Vildemoinhos, este verão, um contrato válido por uma temporada, ou seja, até junho de 2020.