Lusitano de Vildemoinhos-Gafanha, 5-0: Goleada à Braz

O Lusitano de Vildemoinhos deu mais um passo seguro na luta pelo acesso à fase de subida à 2.ª Liga, ao golear, em casa, a equipa do Gafanha, por 5-0, em jogo da 15.ª jornada na Série B do Campeonato de Portugal. Diogo Braz, com um hat-trick, foi a figura da partida disputada no Estádio dos Trambelos.

O jogo começou da melhor maneira para a formação da casa, que materializou a superioridade no primeiro golo logo aos 10 minutos. Depois de um remate forte de Kiko pela esquerda, o guarda-redes aveirense, Nuno Silva, defendeu para o lado, aparecendo Braz, o marcador do golo ao Sporting na Taça de Portugal, a fazer o 1-0.

O Gafanha não conseguiu reagir e pouco depois, aos 14’, Hélder Rodrigues ampliou a vantagem no marcador, depois de um livre batido por Leal desde o lado direito do ataque.

A segunda parte arrancou com a mesma toada e aos 52’ Braz esteve perto de fazer o 3-0. Não fez aos 52’... fez aos 53’. Depois de uma grande arrancada de Kiko pela esquerda o ponta-de-lança do Lusitano teve apenas de empurrar para o fundo das redes.

A resposta do Gafanha surgiu por Diogo Tavares, com um grande remate à trave defendido por Ruca. O guarda-redes da equipa orientada por Rogerio Sousa esteve novamente em destaque aos 72, com uma grande defesa a impedir o golo de Rúben.

Diogo Braz viria a tornar-se no herói do jogo ao consumar o hat-trick aos 82 minutos, depois de um bom trabalho de Márcio, a fazer a assistência com um cruzamento bem medido. Pouco depois, aos 89’, Nuno Rodrigues marcou o 5-0 final após um sprint desde o meio-campo.

Com este resultado, o Lusitano de Vildemoinhos alcançou o 2.º lugar da Série B do Campeonato de Portugal, com 27 pontos. O Gafanha segue na 5.ª posição, com 24.