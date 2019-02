Lusitano de Vildemoinhos: Guarda-redes dos infantis certo no Benfica em 2019/20

Diogo Ferreira, jovem guarda-redes da equipa de infantis do Lusitano de Vildemoinhos, vai rumar ao Benfica na próxima temporada. Através da página oficial do Facebook, o emblema viseense revelou que o jogador, de apenas 12 anos, já rubricou com as águias um compromisso válido para a próxima temporada, sendo que, a partir de junho de 2019, começará a treinar no Seixal."Depois de Miguel Dias, que no final da época passada se transferiu para o Marítimo, onde tem jogado pela equipa de juniores (1ª Divisão), a escola de guarda-redes do Lusitano FC volta a lançar mais uma jovem promessa no futebol de formação", pode ler-se no comunicado do Lusitano de Vildemoinhos.