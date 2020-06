Lusitano de Vildemoinhos: Hélder Rodrigues garantido por mais uma época

O Lusitano de Vildemoinhos chegou a acordo com Hélder Rodrigues para a renovação do contrato por mais uma temporada, ou seja, até junho de 2021. Será a sexta época do avançado, de 30 anos, com a camisola do emblema viseense.





Trata-se da quarta renovação no plantel para 2020/21, depois de Ruca (guarda-redes), Calico (defesa-central) e Braz (avançado) também terem prolongado o vínculo. Recorde-se que, antes, o clube já havia assegurado a continuidade do treinador Rogério Sousa e restante equipa técnica.Quanto a contratações para a nova temporada, os trambelos já anunciaram o avançado Luís Almeida (ex-Mortágua).Formado no Canas de Senhorim, Hélder Rodrigues representou, como sénior, Penalva do Castelo, Sp. Covilhã, Ac. Viseu, Feirense e Lusitano de Vildemoinhos. Esta temporada participou em 22 jogos da Série B do Campeonato de Portugal e dois da Taça de Portugal (1.825 minutos) e marcou três golos.