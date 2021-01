Lusitano de Vildemoinhos: Jake Gonçalves é reforço até ao final da temporada

O Lusitano de Vildemoinhos oficializou a contratação de Jake Gonçalves, lateral-esquerdo, de 26 anos, que chega por empréstimo do Marítimo até ao final da temporada. O emblema viseense garante, assim, o segundo reforço de janeiro, poucos dias depois de ter confirmado Romy Silva, avançado guineense cedido pelo Ac. Viseu.





Formado no Marítimo, Jake Gonçalves começou a carreira em 2013 na formação secundária dos insulares. A primeira aventura fora da ilha aconteceu apenas em 2018/19, com a camisola do Amora, e agora vai rumar aos Trambelos até ao final da época.O Lusitano de Vildemoinhos, orientado por Paulo Meneses, está no 11º e penúltimo lugar da Série D do Campeonato de Portugal, com apenas cinco pontos, fruto dos empates com Anadia e Sanjoanense e da vitória frente ao Sp. Espinho, alcançada, precisamente, este domingo.