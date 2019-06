Lusitano de Vildemoinhos: Kokora é o segundo reforço para 2019/20

O Lusitano de Vildemoinhos oficializou a contratação de Albert Kokora, avançado marfinense, de 27 anos, que representava o Penalva do Castelo - 16º classificado na Série B do Campeonato de Portugal. Trata-se do segundo reforço do emblema viseense para 2019/20, depois de Raphael Almeida (ex-Merelinense) também já ter sido apresentado.





Além das contratações de Raphael Almeida e Kokora, o Lusitano de Vildemoinhos já confirmou as renovações com o treinador Rogério Sousa e restante equipa técnica e também com Ruca (guarda-redes), Calico (defesa-central), Tiago Gonçalves (defesa-central) e Hélder Rodrigues (avançado). O clube divulgou ainda que o avançado Luís Almeida vai deixar a equipa de juniores para integrar o plantel principal na próxima temporada.Kokora, refira-se, começou a carreira no ASEC Mimosas, representando depois, já em Portugal, Juventude de Évora, Nespereira, Penalva do Castelo, Ferreira de Aves e Salgueiros.