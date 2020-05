Lusitano de Vildemoinhos: Luís Almeida é o primeiro reforço para 2020/21

Luís Almeida é o primeiro reforço do Lusitano de Vildemoinhos para 2020/21. O avançado português, de 25 anos, representou esta época o Mortágua e está de regresso aos trambelos, depois de ter representado a equipa viseense na primeira presença de sempre no Campeonato de Portugal, em 2013/14.





Com passagens pela formação de Ranhados, Lusitano de Vildemoinhos e Ac. Viseu, Luís Almeida iniciou a carreira de sénior com a camisola do Lusitano, precisamente em 2013/14, tendo representado, depois, Castro Daire, Roriz e Mortágua.Esta temporada, com a camisola do Mortágua, o avançado marcou nove golos em 25 jogos e ajudou a equipa da 1ª divisão distrital da Associação de Futebol de Viseu a garantir o 1º lugar e a consequente promoção ao Campeonato de Portugal.Antes de anunciar a contratação de Luís Almeida, recorde-se, o Lusitano de Vildemoinhos já havia confirmado as renovações do treinador Rogério Sousa e ainda de Ruca (guarda-redes) e Braz (avançado).Em 2019/20, à data do cancelamento do Campeonato de Portugal, por parte da Federação Portuguesa de Futebol, o Lusitano de Vildemoinhos encontrava-se no 15º lugar da Série B.