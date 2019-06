Lusitano de Vildemoinhos: Mauro Santos renova por mais uma época

Os dirigentes do Lusitano de Vildemoinhos continuam a preparar o plantel para 2019/20 e, nesse sentido, garantiram a renovação de Mauro Santos por mais uma temporada, ou seja, até junho de 2020. O médio, de 28 anos, vai, assim, cumprir a terceira época ao serviço do emblema viseense.Mauro Santos, recorde-se, chegou ao Lusitano de Vildemoinhos em 2017/18. Formado no União de Tomar, passou ainda por Torres Novas, Fátima, Atlético Riachense, Loures, Sertanense e Anadia. Em duas temporadas no clube, o médio conta um total de 15 jogos e 1 golo.A confirmação da continuidade do futebolista, que realizou apenas seis jogos na última época (1 golo), devido, em grande parte, a uma lesão mais complicada, surge depois de o Lusitano de Vildemoinhos já ter garantido, também, as renovações com o treinador Rogério Sousa e restante equipa técnica e também com Ruca (guarda-redes), Calico (defesa-central), Tiago Gonçalves (defesa-central), Barros (médio) e Hélder Rodrigues (avançado). O clube divulgou ainda que o avançado Luís Almeida vai deixar a equipa de juniores para integrar o plantel principal na próxima temporada.No que diz respeito a reforços, a direção presidida por António Loureiro já garantiu as contratações do defesa-central Raphael Almeida (ex-Merelinense) e do avançado Kokora (ex-Penalva do Castelo).