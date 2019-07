Lusitano de Vildemoinhos: Miguel Lopes é o quarto reforço para 2019/20

Os dirigentes do Lusitano de Vildemoinhos continuam a preparar o plantel para 2019/20 e, nesse sentido, garantiram a contratação de Miguel Lopes, avançado português, de 23 anos, que representava o Leça por empréstimo do Leixões. Trata-se do quarto reforço do emblema viseense, depois de Raphael Almeida (ex-Merelinense), Dylan Collard (ex-Tondela) e Kokora (ex-Penalva do Castelo) também já terem sido apresentados.Formado no Benfica, o jovem extremo passou ainda pela formação do Belenenses, tendo representado, já como sénior, FC Eindhoven (Holanda), Eléctrico, Atlético da Malveira, Moura, Leixões, Benfica e Castelo Branco e Leça. Miguel Lopes assinou agora com o Lusitano de Vildemoinhos um contrato válido por uma temporada, ou seja, até junho de 2020.Refira-se que, até ao momento, a equipa orientada por Rogério Sousa conta já com 15 futebolistas confirmados para 2019/20, entre reforços e elementos que transitam da época anterior. São eles: Ruca, Badi Sea, Paulo Oliveira, Calico, Tiago Gonçalves, Raphael Almeida (ex-Merelinense), Ricardo Leal, Barros, Mauro Santos, Dylan Collard (ex-Tondela), Luís Almeida, Miguel Lopes (ex-Leça), Braz, Hélder Rodrigues e Kokora (ex-Penalva do Castelo).No que diz respeito a saídas, destaque para Nuno Rodrigues, que se transferiu para o Mafra, e Kiko Bondoso, que se mudou para o Vizela.O Lusitano de Vildemoinhos, 5º classificado da Série B do Campeonato de Portugal em 2018/19, já iniciou os trabalhos de pré-temporada. O primeiro jogo particular está marcado para este sábado (10h30), frente ao Feirense, da 2ª Liga.