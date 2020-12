Lusitano de Vildemoinhos: Paulo Meneses é o novo treinador

Paulo Meneses é o novo treinador do Lusitano de Vildemoinhos. O técnico, de 42 anos, foi oficializado como substituto de Rogério Sousa e está de regresso a Portugal depois de uma experiência como consultor no Futuro Kings, equipa da 1ª divisão da Guiné Equatorial.





Como treinador, Paulo Menenses já orientou Aizawl (Índia) e Sp. Ideal. Antes exerceu funções de scout da U. Leiria e da seleção de Espanha e ainda trabalhou como adjunto de Alcorcón (Espanha), Chorrillo (Panamá), Lanexang United (Laos) e Lusitano de Vila Real de Santo António.Meneses terá a complicada missão de evitar a descida de divisão do Lusitano de Vildemoinhos, equipa que no ano civil de 2020 venceu apenas um jogo oficial. Em 2020/21, a equipa segue no 12º e último lugar da Série D do Campeonato de Portugal, com apenas dois pontos.